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Ремонт стиральных
машин Miele на дому

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Популярные услуги

Замена помпы (насоса)
Если стиральная машина не сливает, причиной может быть неисправный насос
Замена ремня привода
Сильный шум при работе стиральной машины легко решается заменой ремня привода барабана.

Преимущества

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Неисправности

Наши инженеры знают, как устранить даже самую сложную неисправность техники Miele

01
Не сливает воду
Стиральная машина набрала бак воды и перестала работать.
от 500 Р.
02
Сильно шумит
Стиральная машина издает посторонние звуки (стук, гул) при работе.
от 550 Р.
03
Не крутит барабан
Механическая неисправность или сбой электроники.
от 550 Р.
04
Не отжимает
После стирки с Ваших вещей течет вода.
от 500 Р.
05
Течет
Под стиральной машиной образовалась лужа
от 500 Р.
07
Не греет воду
06
Не заливает воду
08
Не открывается люк
09
Не выключается
10
Не включается

Услуги

Ремонт осуществляется с использованием фирменных запчастей Miele

01
Замена ТЭНа
Замена нагревательного элемента в баке стиральной машины.
от 800 Р.
02
Замена помпы
Замена сливного насоса, чистка системы слива.
от 650 Р.
03
Замена ремня привода
Ремонт системы, чистка узлов, замена системы
от 550 Р.
04
Устранение засора
Устранение механических и естественных причин засора стиральной машины.
от 500 Р.
05
Извлечение посторонних предметов
от 700 Р.
06
Замена сливного шланга
07
Замена устройства блокировки люка
08
Замена амортизаторов
09
Замена модуля управления
10
Замена подшипников
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1 минуты

Ремонт стиральных машин Miele на дому

Ремонт стиральных машин Miele в Москве – это одна из самых востребованных услуг, которую мы выполняем высококлассно. Наш сервисный центр готов оперативно выполнить ремонт любой сложности, а также предоставить фирменную гарантию на все виды работ, срок которой зависит от характера поломки.

Стиралки Miele пользуются популярностью среди наших потребителей, так как обладают неоспоримыми преимуществами вроде доступной стоимости, бесшумной работы, высокой надежности всех узлов и механизмов. Кроме того, производитель постоянно оснащает их все новыми и новыми функциями, позволяющими облегчить работы по дому. Но несмотря на долговечность и высокое качество сборки, агрегаты все же иногда выходят из строя, огорчая своих владельцев.

Самые распространенные неисправности стиральных машин Miele

Ремонт стиральных машин Miele от нашей компании может вам понадобиться в следующих ситуациях:

агрегат не включается и мигает всеми индикаторами, сигнализируя о поломке. Такая проблема чаще всего возникает из-за выхода из строя электронного блока управления, являющегося настоящим мозгом техники;

машина не греет воду. В подавляющем большинстве случаев ремонт стиральной машины Miele WD может заключаться в замене нагревательного элемента, который является самым уязвимым элементом конструкции. Также распространенная причина проблемы – поломка температурного датчика;

машина издает посторонние звуки в процессе работы и сильно вибрирует. Эта неполадка – результат неправильной установки либо поломки подшипника;

не работает отжим агрегата;

устройство не выполняет программу до конца из-за сломанного блока управления. Ремонт стиральной машины Miele Intellowasher в этом случае будет выполняться в условиях мастерской, где имеется необходимое оборудование и инструмент для столь сложных работ;

машина течет из-за каких-либо механических повреждений барабана, поломки сливного насоса или неправильного подключения к системам водоснабжения и канализации.

Кроме того, мы устраняем неисправности отдельных деталей стиральных машин Miele, такие, как поломка дверцы, механизма ее блокировки, повреждение стекла и прочие.

Если вам требуется ремонт стиральных машин Miele на дому в Москве, обращайтесь к нам. Специалист приедет к вам в течение 1 часа и максимально быстро и оперативно выполнит ремонт. Кроме того, обращаясь к нам, вы не потеряете гарантию производителя в будущем. Также мы всегда готовы восстановить работоспособность агрегата, если срок гарантийного обслуживания уже закончился. В этом случае наша компания предложит выгодные цены на все услуги и необходимые запасные части.

Наш сервисный центр выполняет ремонт стиральных машин Miele в таких городах как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Воронеж и Екатеринбург.